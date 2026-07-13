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kulturMontag
Folge 133: kulturMONTAG vom 13.07.2026
96 Min.Folge vom 13.07.2026
Regisseur Nolan: "Odyssee Basis allen Geschichteerzählens" | Stefan Zweigs Ex-Residenz steht zum Verkauf | 90 Jahre spanischer Bürgerkrieg | Die slowakische Kulturhauptstadt Trenčín im Porträt | Die erste Pulkautal-Biennale beginnt | Anderluh & Shahyar beim Carinthischen Sommer | Übernachten in besonderer Architektur
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