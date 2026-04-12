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Kunst - Ob du willst oder nicht

Kunst - Ob du willst oder nicht

ORF2Staffel 1Folge 1vom 12.04.2026
Kunst - Ob du willst oder nicht

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Kunst - Ob du willst oder nicht

Folge 1: Kunst - Ob du willst oder nicht

46 Min.Folge vom 12.04.2026

Die Doku zeigt Kunst im öffentlichen Raum als spannendes, oft kontroverses Feld: Künstler verlassen geschützte Räume und treffen auf breite Kritik, erreichen aber neue Perspektiven. Regisseur Martin Vogg beleuchtet Projekte, Stimmen von Passanten und die Frage, ob solche Kunst echtes Anliegen oder bloße Verschönerung ist. Bildquelle: ORF/Raumfilm/Oliver Indra

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