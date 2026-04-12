Kunst - Ob du willst oder nichtJetzt kostenlos streamen
Kunst - Ob du willst oder nicht
Folge 1: Kunst - Ob du willst oder nicht
46 Min.Folge vom 12.04.2026
Die Doku zeigt Kunst im öffentlichen Raum als spannendes, oft kontroverses Feld: Künstler verlassen geschützte Räume und treffen auf breite Kritik, erreichen aber neue Perspektiven. Regisseur Martin Vogg beleuchtet Projekte, Stimmen von Passanten und die Frage, ob solche Kunst echtes Anliegen oder bloße Verschönerung ist. Bildquelle: ORF/Raumfilm/Oliver Indra
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Kunst - Ob du willst oder nicht
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0