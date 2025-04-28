Kunst und Wahn
Folge 1: Kunst und Wahn
45 Min.Folge vom 28.04.2025
Wahnsinn, Normverstöße, Verhaltensauffälligkeiten, Irrsinn: all dies war immer schon Gegenstand künstlerischer Betrachtung, rührt es doch an den Grundfesten der menschlichen Existenz. Der Film begibt sich auf eine Suche nach dem scheinbar oder vermeintlich Abnormalem durch die Brille der Kunst. Besonderes Augenmerk wird auf das Mittelalter und die Renaissance gelegt, aber auch die Moderne und die Nazizeit werden gestreift. Bildquelle: ORF/Art&Mind Film/Laurie Lipton
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