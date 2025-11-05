Zum Inhalt springenBarrierefrei
LamBro Diaries - Gumball 3000 Edition

Unfälle bei Unwetter

Unfälle bei Unwetter

LamBro Diaries - Gumball 3000 Edition

Folge 4: Unfälle bei Unwetter

29 Min.Ab 12

In dieser Etappe fahren Nico und Omid von Belgrad nach Florenz. Ein heftiges Unwetter zieht auf und sorgt für Chaos auf der Strecke. Die ersten Teilnehmer fallen durch Unfälle und Pannen aus. Kurz bevor sie endlich das Hotel in Florenz erreichen, geraten sie in eine unangenehme Überraschung.

LamBro Diaries - Gumball 3000 Edition
LamBro Diaries - Gumball 3000 Edition

LamBro Diaries - Gumball 3000 Edition

