Land der Berge: Legenden vom ArlbergJetzt kostenlos streamen
Land der Berge
Folge 166: Land der Berge: Legenden vom Arlberg
46 Min.Folge vom 11.12.2024
Der Skilehrer Ferdl Nöbl begleitet auf einer Zeitreise durch die Alpin- und Skigeschichte des Arlbergs. Der 84-Jährige hat den Wandel der Landschaft ebenso miterlebt wie den der Skitechnik. Hollywood Legenden wie Frank Sinatra und Barbra Streisand wurden von ihm auf der Skipiste gelehrt. Bildquelle: Nela Pichl/PressebilderORF
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Land der Berge
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0