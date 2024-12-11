Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF IIIStaffel 1Folge 166vom 11.12.2024
Der Skilehrer Ferdl Nöbl begleitet auf einer Zeitreise durch die Alpin- und Skigeschichte des Arlbergs. Der 84-Jährige hat den Wandel der Landschaft ebenso miterlebt wie den der Skitechnik. Hollywood Legenden wie Frank Sinatra und Barbra Streisand wurden von ihm auf der Skipiste gelehrt. Bildquelle: Nela Pichl/PressebilderORF

