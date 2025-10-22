Land der Berge: Auf der GerlitzenJetzt kostenlos streamen
Land der Berge
Folge 303: Land der Berge: Auf der Gerlitzen
30 Min.Folge vom 22.10.2025
Hoch über dem Ossiachersee liegt auf rund zweitausend Meter Seehöhe die Gerlitzen Alpe. Ein erhabener Blick über das Südkärntner Panorama eröffnet sich hier. Die Natur ist im Sommer wie im Winter ein Paradies. Das alte bergbäuerliche Leben ist hier noch an vielen Orten lebendig, weil es hier noch Menschen gibt, die in diesen Traditionen bis heute einen tieferen Sinn sehen. Bildquelle: ORF/emb film
