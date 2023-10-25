Zum Inhalt springenBarrierefrei
Land der Berge

Land der Berge: Vom Großglockner zum Meer mit Harald Krassnitzer (2/2)

ORF IIIStaffel 1Folge 40vom 25.10.2023
Land der Berge: Vom Großglockner zum Meer mit Harald Krassnitzer (2/2)

Folge 40: Land der Berge: Vom Großglockner zum Meer mit Harald Krassnitzer (2/2)

46 Min.Folge vom 25.10.2023

Publikumsliebling Harald Krassnitzer hat es getan und ist für diese "Land der Berge" Neuproduktion unterwegs auf einem der zehn schönsten Weitwanderwege der Welt: Dem Alpe-Adria-Trail. Berge, Seen, verträumte Ortschaften. Flüsse und Wälder. Und schließlich das Meer. 750 Kilometer quer durch atemberaubende Landschaften in 2x45 Minuten. Von Kärnten kommend überquert Harald Krassnitzer im zweiten Teil mehr als nur eine Grenze: Beginnend am österreichisch-slowenischen Grenzübergang wandert er talwärts nach Kranjska Gora. Der Alpe-Adria-Trail ist ein grenzüberschreitendes Gemeinschaftsprojekt von Kärnten, Slowenien und Friaul-Julisch-Venetien im Nordosten Italiens. Der Weg führt teils über historische Pfade, entlang des Flusses Soca, italienisch Isonzo, der vor etwas mehr als 100 Jahren Schauplatz einiger der grausamsten Schlachten des Ersten Weltkriegs war. Noch heute ist die Landschaft von den damaligen Ereignissen gezeichnet, doch heute suchen die Menschen nicht mehr die Grenzsteine von damals, sondern nur die Wegweiser des Weitwanderwegs, um den richtigen Pfad Richtung Triest ans Meer zu finden, das oft in der Ferne durch den Dunst erkennbar ist.

