Land der Berge: Legenden vom ArlbergJetzt kostenlos streamen
Land der Berge
Folge 164: Land der Berge: Legenden vom Arlberg
Diese „Land der Berge“-Produktion ist eine Zeitreise durch die Alpin- und Schigeschichte des Arlbergs, der Wiege des Schilaufs. Erzählen wird sie einer, der schon Hollywood das Schifahren beigebracht hat: Ferdl Nöbl, 84-jähriger Skilehrer, Wanderführer und Apartmentbetreiber aus St. Anton. Ob Frank Sinatra, Barbra Streisand oder Kirk Douglas, sie sind durch seine Schi-Schule gegangen und die zwei Brettln haben ihn auch in die ganze Welt gebracht: Als Pionier der zweiten Generation und prototypischer „Arlberger“, hat er einiges zu erzählen. Bildquelle: ORF/epo-film/Nela Pichl Gestaltung: Stephan Pichl Produzent: Dieter Pochlatko Redaktion: Manuela Strihavka
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick