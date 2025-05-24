Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF IIIStaffel 1Folge 186vom 24.05.2025
44 Min.Folge vom 24.05.2025

„Land der Berge“-Präsentatorin Marlies Raich ist dieses Mal unterwegs in den Osttiroler Bergen. Viermal war die ehemalige Slalomkönigin auf dem Lienzer Schlossberg in Slalom-Weltcuprennen siegreich. Auch das letzte Weltcuprennen ihrer unvergleichlichen Skikarriere – und somit ihren 37. Weltcupsieg – gewann Marlies Raich hier am Hochstein in Lienz. Diesen Hang nun mit dem Mountainbike zu bezwingen, weckt natürlich viele Emotionen in ihr. Die mystische Galitzenklamm, das beschauliche Villgratental und ein Gipfel mitten in den Lienzer Dolomiten – das sind nur ein paar der Schauplätze, die Marlies Raich besucht. Faszinierende Einblicke in die Urgewalt der Gletscherwelt am Fuße des Großglockners und atemberaubende Landschaftsaufnahmen runden dieses „Land der Berge“ ab. Bildquelle: ORF/Anton Silberberger

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

