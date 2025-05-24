Land der Berge: Durch Osttirols Berge mit Marlies RaichJetzt kostenlos streamen
Land der Berge
Folge 186: Land der Berge: Durch Osttirols Berge mit Marlies Raich
„Land der Berge“-Präsentatorin Marlies Raich ist dieses Mal unterwegs in den Osttiroler Bergen. Viermal war die ehemalige Slalomkönigin auf dem Lienzer Schlossberg in Slalom-Weltcuprennen siegreich. Auch das letzte Weltcuprennen ihrer unvergleichlichen Skikarriere – und somit ihren 37. Weltcupsieg – gewann Marlies Raich hier am Hochstein in Lienz. Diesen Hang nun mit dem Mountainbike zu bezwingen, weckt natürlich viele Emotionen in ihr. Die mystische Galitzenklamm, das beschauliche Villgratental und ein Gipfel mitten in den Lienzer Dolomiten – das sind nur ein paar der Schauplätze, die Marlies Raich besucht. Faszinierende Einblicke in die Urgewalt der Gletscherwelt am Fuße des Großglockners und atemberaubende Landschaftsaufnahmen runden dieses „Land der Berge“ ab. Bildquelle: ORF/Anton Silberberger
