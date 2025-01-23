Zum Inhalt springenBarrierefrei
Land der Berge: Winter im Kaisergebirge mit Marlies Raich

ORF IIIStaffel 1Folge 191vom 23.01.2025
Folge 191: Land der Berge: Winter im Kaisergebirge mit Marlies Raich

44 Min.Folge vom 23.01.2025

Tief verschneit und winterlich präsentiert sich St. Johann in Tirol in dieser "Land der Berge"-Produktion. Marlies Raich begibt sich auf sportliche Abenteuer im Kaisergebirge und lernt die Menschen der Region besser kennen. Eingebettet in die herrliche Winterlandschaft, bietet diese Dokumentation einen bunten Themenmix. Dabei stellt Marlies Raich etwa ihre Treffsicherheit am Biathlon Schießstand unter Beweis oder schnallt sich – ganz im Stile der 80er Jahre – sogenannte "Pommes-Skier" an, um gemeinsam mit einer Gruppe bunter Vögel die Pisten unsicher zu machen. Neben landschaftlichen Höhepunkten und sportlichen Abenteuern bietet diese Produktion vor allem einen Einblick in das Leben und Denken der Menschen zwischen Wildem Kaiser und Kitzbüheler Horn. Bildquelle: ORF/MATHEA FILM/Mathea Holaus

ORF III
