Land der Berge: Das Ötztal im Kreis der Jahreszeiten: SommerJetzt kostenlos streamen
Land der Berge
Folge 252: Land der Berge: Das Ötztal im Kreis der Jahreszeiten: Sommer
45 Min.Folge vom 14.06.2025
Die Ötztaler Alpen beeindrucken mit schroffen Gipfeln, tiefen Tälern und gelebter Tradition zwischen Österreich, Italien und der Schweiz. Im Fokus der "Land der Berge“-Neuproduktion stehen die Transhumanz mit Hirte Manuel Götsch sowie nachhaltige Almbewirtschaftung bei den Familien Plattner und Jordan. Ein weiteres Highlight ist die Besteigung der Wildspitze, des höchsten Gipfels Nordtirols, begleitet von Bergführer Leo Moser. Bildquelle: ORF/Mathea-Film/Julia Brunner
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Land der Berge
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0