Land der Berge

Land der Berge: Das Ötztal im Kreis der Jahreszeiten: Sommer

ORF IIIStaffel 1Folge 252vom 14.06.2025
Land der Berge: Das Ötztal im Kreis der Jahreszeiten: Sommer

Land der Berge: Das Ötztal im Kreis der Jahreszeiten: SommerJetzt kostenlos streamen

Land der Berge

Folge 252: Land der Berge: Das Ötztal im Kreis der Jahreszeiten: Sommer

45 Min.Folge vom 14.06.2025

Die Ötztaler Alpen beeindrucken mit schroffen Gipfeln, tiefen Tälern und gelebter Tradition zwischen Österreich, Italien und der Schweiz. Im Fokus der "Land der Berge“-Neuproduktion stehen die Transhumanz mit Hirte Manuel Götsch sowie nachhaltige Almbewirtschaftung bei den Familien Plattner und Jordan. Ein weiteres Highlight ist die Besteigung der Wildspitze, des höchsten Gipfels Nordtirols, begleitet von Bergführer Leo Moser. Bildquelle: ORF/Mathea-Film/Julia Brunner

