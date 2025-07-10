Land der Berge: Der grüne Fluss der Alpen: Der Inn - Von Haiming bis HallJetzt kostenlos streamen
Land der Berge
Folge 261: Land der Berge: Der grüne Fluss der Alpen: Der Inn - Von Haiming bis Hall
45 Min.Folge vom 10.07.2025
Unberührte Natur im Forchet, die Bergkulisse am Locherboden und das sonnige Mieminger Plateau - Der Inn von Haiming bis Hall ist vielfältig. Herbstliche Lärchenwälder und blühende Wiesen prägen die Landschaft. Die Renaturierung fördert Flora und Fauna, etwa den Flussuferläufer. Von Innsbrucks Altstadt bis zu den Karwendel-Gipfeln mit Seegrubenbahn – eine faszinierende Tiroler Flusslandschaft. Bildquelle: ORF/Jöchler Verlagshaus/
