Land der Berge
Folge 277: Land der Berge: In den Kitzbüheler Alpen mit Marlies Raich
TV-Publikumsliebling und ehemalige Skikönigin Marlies Raich auf Entdeckungsreise durch die wunderschöne Bergwelt der Kitzbüheler Alpen. Ihre sportlichen Abenteuer führen Sie auf Almen und Plätze rund um einen der schönsten Aussichtsberge in Tirol: Die 1829 Meter hohe Hohe Salve. Unterhalb dieser alpinen Panorama-Dachterrasse erstreckt sich die gleichnamige Ferienregion in den Kitzbüheler Alpen. Von den ersten Sonnenstrahlen nach einer Nacht am Berggipfel wachgeküsst zu werden - das hat schon was. Es ist ein einzigartiger Moment, der wohl für jeden Bergfreund unvergesslich bleibt. So auch für Marlies, am Feldalphorn, inmitten der Kitzbühler Alpen. Felsige Gipfel, schroffe Felswände, mystische Höhlen und sanfte Grasberge werden zu Fuß, mit dem Bike und als krönender Abschluss aus der Luft erkundet: Der Tandem-Flug über die Hohe Salve mit einem atemberaubenden Bergpanorama ist nicht nur Marlies ein spannendes Bergabenteuer. Bildquelle: ORF/Toni Silberberger
