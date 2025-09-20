Zum Inhalt springenBarrierefrei
Land der Berge: Von Hirtinnen und Wölfen

ORF IIIStaffel 1Folge 288vom 20.09.2025
Folge 288: Land der Berge: Von Hirtinnen und Wölfen

45 Min.Folge vom 20.09.2025

Mitten in der rauen Schönheit der Berge trotzen einige wenige Idealistinnen Wind, Wetter - und dem Wolf. Diese neue "Land der Berge"-Dokumentation begleitet moderne Hirtinnen wie Anna, die jeden Sommer mit ihren Schafen in die Einsamkeit der Berge zieht, sowie Jäger, Biobauern und Naturschützer, die alle auf ihre Weise versuchen, ein uraltes Gleichgewicht wiederherzustellen: jenes zwischen Mensch, Tier und Wildnis. Zwischen traditionellem Hirtenwesen, beeindruckender Natur und der Rückkehr der großen Beutegreifer erzählt der Film vom Mut, der Hingabe und der Suche nach neuen Wegen für ein Leben mit dem Wolf. Bildquelle: ORF/Framearts/Leopold Fuchs

ORF III
