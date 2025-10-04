Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF IIIStaffel 1Folge 296vom 04.10.2025
Land der Berge: St. Anton am Arlberg mit Peter Habeler

43 Min.Folge vom 04.10.2025

In St. Anton am Arlberg beeindruckt mit seinem ursprünglichen Charme und der beeindruckenden Bergwelt. Nicht nur im Winter, auch im Sommer begeistert die Region mit Almhütten, Klettersteigen und Geschichte. Gemeinsam mit Alpinist Peter Habeler zeigt „Land der Berge“ die faszinierende Vielfalt St. Antons – vom Bergpanorama bis zu den Anfängen des Skisports mit internationaler Prominenz. Bildquelle: ORF/ORF III/Toni Silberberger

