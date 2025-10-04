Land der Berge: St. Anton am Arlberg mit Peter HabelerJetzt kostenlos streamen
Land der Berge
Folge 296: Land der Berge: St. Anton am Arlberg mit Peter Habeler
43 Min.Folge vom 04.10.2025
In St. Anton am Arlberg beeindruckt mit seinem ursprünglichen Charme und der beeindruckenden Bergwelt. Nicht nur im Winter, auch im Sommer begeistert die Region mit Almhütten, Klettersteigen und Geschichte. Gemeinsam mit Alpinist Peter Habeler zeigt „Land der Berge“ die faszinierende Vielfalt St. Antons – vom Bergpanorama bis zu den Anfängen des Skisports mit internationaler Prominenz. Bildquelle: ORF/ORF III/Toni Silberberger
