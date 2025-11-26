Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Land der Berge

Land der Berge: Unsere Traumrouten im Himalaya

ORF IIIStaffel 1Folge 315vom 26.11.2025
Land der Berge: Unsere Traumrouten im Himalaya

Land der Berge: Unsere Traumrouten im HimalayaJetzt kostenlos streamen

Land der Berge

Folge 315: Land der Berge: Unsere Traumrouten im Himalaya

34 Min.Folge vom 26.11.2025

Der Himalaya, Heimat der Sherpas und Achttausender, zieht Trekkingtouristen aus aller Welt an. Die Doku begleitet Tiroler Bergretter Albert Griesser zehn Tage lang auf der Annapurna-Runde bis zum 5.400 Meter hohen Thorongpass. Historische Aufnahmen zeigen die Erstbesteigung der Annapurna, Zeitzeugen wie Wastl Wörgötter berichten. Die Dokumentation verbindet atemberaubende Berglandschaften, Kathmandu, buddhistische Klöster und den Mount Everest Nationalpark zu einer visuellen Reise durch Nepals Trekkingwelt. Bildquelle: ORF/Markus Raich/Gerhard Pilz

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Land der Berge
ORF III
Land der Berge

Land der Berge

Alle 1 Staffeln und Folgen