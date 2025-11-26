Land der Berge: Unsere Traumrouten im HimalayaJetzt kostenlos streamen
Land der Berge
Folge 315: Land der Berge: Unsere Traumrouten im Himalaya
34 Min.Folge vom 26.11.2025
Der Himalaya, Heimat der Sherpas und Achttausender, zieht Trekkingtouristen aus aller Welt an. Die Doku begleitet Tiroler Bergretter Albert Griesser zehn Tage lang auf der Annapurna-Runde bis zum 5.400 Meter hohen Thorongpass. Historische Aufnahmen zeigen die Erstbesteigung der Annapurna, Zeitzeugen wie Wastl Wörgötter berichten. Die Dokumentation verbindet atemberaubende Berglandschaften, Kathmandu, buddhistische Klöster und den Mount Everest Nationalpark zu einer visuellen Reise durch Nepals Trekkingwelt. Bildquelle: ORF/Markus Raich/Gerhard Pilz
