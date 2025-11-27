Südtirol aus der Luft - Vom Antholzersee in die DolomitenJetzt kostenlos streamen
Land der Berge
Folge 316: Südtirol aus der Luft - Vom Antholzersee in die Dolomiten
44 Min.Folge vom 27.11.2025
Die Reise führt vom Naturpark Rieserferner-Ahrn zu den Dolomiten – zwischen uralter Geologie und lebendiger Kultur. Vom Antholzer See geht es durch Bergseen, Zirbenwälder und Felslandschaften bis zum Großen Klockerkarkopf. Weiter über das Villnösstal mit den Geisler-Spitzen und Fossilien der Puez-Geisler-Gruppe. Burgen, Kirchen und Mythen begleiten den Weg: Trostburg, Kloster Säben, Heilig Geist und der Pragser Wildsee. Südtirol erscheint als gewachsene Kulturlandschaft zwischen Dolomitengipfeln, Wallfahrtsorten und alpiner Einsamkeit. Bildquelle: ORF/Verlagshaus Hans Jöchler
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Land der Berge
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0