Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Land der Berge

Land der Berge: Tirols Bergwelt am Achensee mit Peter Habeler

ORF IIIStaffel 1Folge 319vom 03.12.2025
Land der Berge: Tirols Bergwelt am Achensee mit Peter Habeler

Land der Berge: Tirols Bergwelt am Achensee mit Peter HabelerJetzt kostenlos streamen

Land der Berge

Folge 319: Land der Berge: Tirols Bergwelt am Achensee mit Peter Habeler

42 Min.Folge vom 03.12.2025

Der Achensee liegt nördlich von Jenbach in Tirol, 380 Meter über dem Inntal. Er ist ein von Gletschern geschaffener Natursee mit nahezu Trinkwasserqualität. Entstanden ist das "Meer der Tiroler", wie der See von Seglern und Surfern auch liebevoll genannt wird, vor ca. 20.000 Jahren. Der über 130 Meter tiefe Achensee ist Tirols größter See. Blau-grün schimmernd, wie ein Fjord, liegt er idyllisch eingebettet zwischen dem Karwendelgebirge im Westen und dem Rofan Gebirge im Osten. Eines haben die beiden genannten Gebirge gemeinsam – den unbezahlbaren Gipfelsieg mit Seeblick. Oder wie Peter Habeler das Erlebnis am Gipfel sehr treffend beschreibt: "Ich gehe auf einen Gipfel und wenn ich wieder herunterkomme bin ich ein anderer Mensch." Bildquelle: ORF/Silberberger

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Land der Berge
ORF III
Land der Berge

Land der Berge

Alle 1 Staffeln und Folgen