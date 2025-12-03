Land der Berge: Tirols Bergwelt am Achensee mit Peter HabelerJetzt kostenlos streamen
Land der Berge
Folge 319: Land der Berge: Tirols Bergwelt am Achensee mit Peter Habeler
Der Achensee liegt nördlich von Jenbach in Tirol, 380 Meter über dem Inntal. Er ist ein von Gletschern geschaffener Natursee mit nahezu Trinkwasserqualität. Entstanden ist das "Meer der Tiroler", wie der See von Seglern und Surfern auch liebevoll genannt wird, vor ca. 20.000 Jahren. Der über 130 Meter tiefe Achensee ist Tirols größter See. Blau-grün schimmernd, wie ein Fjord, liegt er idyllisch eingebettet zwischen dem Karwendelgebirge im Westen und dem Rofan Gebirge im Osten. Eines haben die beiden genannten Gebirge gemeinsam – den unbezahlbaren Gipfelsieg mit Seeblick. Oder wie Peter Habeler das Erlebnis am Gipfel sehr treffend beschreibt: "Ich gehe auf einen Gipfel und wenn ich wieder herunterkomme bin ich ein anderer Mensch." Bildquelle: ORF/Silberberger
