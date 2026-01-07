Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Land der Berge

Die Seiser Alm - Gipfel der Gegensätze

ORF IIIStaffel 1Folge 328vom 07.01.2026
Die Seiser Alm - Gipfel der Gegensätze

Die Seiser Alm - Gipfel der GegensätzeJetzt kostenlos streamen

Land der Berge

Folge 328: Die Seiser Alm - Gipfel der Gegensätze

44 Min.Folge vom 07.01.2026

Die Dokumentation entführt auf Europas größtes Hochplateau und zeigt die Seiser Alm in all ihren Facetten: als schneebedecktes Naturparadies, als Heimat prägender Persönlichkeiten, lebendiger Traditionen - und als Bühne für ein Spannungsfeld zwischen Naturschutz und Tourismus. Von einem der letzten ganzjährig wirtschaftenden Bauern auf der Alm über eine Trachtenschneiderin bis hin zum Luxushotel mit internationalen Gästen spannt der Film den Bogen zwischen Bodenständigkeit und Glamour. Auch die Rückkehr des Wolfes, der Kampf gegen Borkenkäfer und Debatten um neue Liftverbindungen und den Übertourismus rücken ins Bild. Mit packenden Geschichten und atemberaubenden Aufnahmen offenbart diese Ausgabe von "Land der Berge" eine Bergwelt im empfindlichen Gleichgewicht zwischen Schutz und Nutzung, Bewahren und Verändern. Regie: Lisa Hintner Produzent: Unterpertinger Manfred Bildquelle: ORF/Mannicam

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Land der Berge
ORF III
Land der Berge

Land der Berge

Alle 1 Staffeln und Folgen