Land der Berge

Salzburger Hausberge: Vom Untersberg nach Maria Plain

ORF IIIStaffel 1Folge 332vom 15.01.2026
44 Min.Folge vom 15.01.2026

Der Blick über Salzburg ist gewaltig: Zwischen Mönchs- und Kapuzinerberg liegen Kirchen, Klöster und die grün blitzende Salzach. Ein filmischer Streifzug durch vier Jahreszeiten führt von den verschneiten Gipfeln des Untersbergs über den Hellbrunnerberg bis zu den Stadtbergen. Historische Kunstwerke wie das Salzburg Panorama, besondere Naturphänomene wie die Gämsen am Kapuzinerberg und einzigartige Orte vom Weinberg am Mönchsberg bis zum Kalvarienberg in Maria Plain erzählen von der engen Verbindung zwischen Landschaft, Geschichte und Kunst. Bildquelle: ORF/IP Film

