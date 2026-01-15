Salzburger Hausberge: Vom Untersberg nach Maria PlainJetzt kostenlos streamen
Land der Berge
Folge 332: Salzburger Hausberge: Vom Untersberg nach Maria Plain
44 Min.Folge vom 15.01.2026
Der Blick über Salzburg ist gewaltig: Zwischen Mönchs- und Kapuzinerberg liegen Kirchen, Klöster und die grün blitzende Salzach. Ein filmischer Streifzug durch vier Jahreszeiten führt von den verschneiten Gipfeln des Untersbergs über den Hellbrunnerberg bis zu den Stadtbergen. Historische Kunstwerke wie das Salzburg Panorama, besondere Naturphänomene wie die Gämsen am Kapuzinerberg und einzigartige Orte vom Weinberg am Mönchsberg bis zum Kalvarienberg in Maria Plain erzählen von der engen Verbindung zwischen Landschaft, Geschichte und Kunst. Bildquelle: ORF/IP Film
