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Land der Berge

Land der Berge: Der "Koasakraxler" und der Stanglwirt

ORF IIIStaffel 1Folge 342vom 30.01.2026
Land der Berge: Der "Koasakraxler" und der Stanglwirt

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Folge 342: Land der Berge: Der "Koasakraxler" und der Stanglwirt

46 Min.Folge vom 30.01.2026

Im Wilden Kaiser geben Balthasar Hauser, Bauer und Stanglwirt, und Berg- und Skiführer Andy Schonner Einblicke in ihr Leben in den Bergen. Hauser hat die ehemals verfallene Stanglalm auf 1450 Metern gepachtet, ausgebaut und zu einem Rückzugsort gemacht, in dem er über sein Leben, Verluste, Rückschläge und Erfolge reflektiert. Aufgewachsen beim traditionsreichen Stanglwirt in Going, verwirklichte er mutige Pläne, die ihn als Wirt und Hotelier bekannt machten. Andy Schonner, Sohn eines Bergführers, folgt den Fußstapfen seines Vaters als "Koasakraxler" und erschließt die Bergwelt für sich und andere, wobei Ausdauer und Respekt vor der Natur gefordert sind. Die Sendung zeigt den Wilden Kaiser und das Leben der beiden Männer von den schönen wie auch den ungeschönten Seiten und verdeutlicht die enge Verbindung zwischen Mensch und Natur. Bildquelle: ORF/EPO-Film

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