Land der Berge: Der "Koasakraxler" und der StanglwirtJetzt kostenlos streamen
Land der Berge
Folge 342: Land der Berge: Der "Koasakraxler" und der Stanglwirt
Im Wilden Kaiser geben Balthasar Hauser, Bauer und Stanglwirt, und Berg- und Skiführer Andy Schonner Einblicke in ihr Leben in den Bergen. Hauser hat die ehemals verfallene Stanglalm auf 1450 Metern gepachtet, ausgebaut und zu einem Rückzugsort gemacht, in dem er über sein Leben, Verluste, Rückschläge und Erfolge reflektiert. Aufgewachsen beim traditionsreichen Stanglwirt in Going, verwirklichte er mutige Pläne, die ihn als Wirt und Hotelier bekannt machten. Andy Schonner, Sohn eines Bergführers, folgt den Fußstapfen seines Vaters als "Koasakraxler" und erschließt die Bergwelt für sich und andere, wobei Ausdauer und Respekt vor der Natur gefordert sind. Die Sendung zeigt den Wilden Kaiser und das Leben der beiden Männer von den schönen wie auch den ungeschönten Seiten und verdeutlicht die enge Verbindung zwischen Mensch und Natur. Bildquelle: ORF/EPO-Film
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