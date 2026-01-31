Kitzbühel: Ein Weltstar kann auch leiseJetzt kostenlos streamen
Land der Berge
Folge 343: Kitzbühel: Ein Weltstar kann auch leise
43 Min.Folge vom 31.01.2026
Diese Dokumentation zeigt Kitzbühel abseits von Glamour und Trubel: leise, authentisch und nah bei den Menschen. Michael Huber führt durch Geschichte und Gegenwart der Bergstadt – geprägt von starken Persönlichkeiten, gelebter Tradition und echter Verbundenheit mit dem Berg. Bildquelle: ORF/Toni Silberberger; APA-Images / fotokerschi / DAVID RAUSCHER
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