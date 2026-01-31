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Land der Berge

Kitzbühel: Ein Weltstar kann auch leise

ORF IIIStaffel 1Folge 343vom 31.01.2026
Kitzbühel: Ein Weltstar kann auch leise

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Land der Berge

Folge 343: Kitzbühel: Ein Weltstar kann auch leise

43 Min.Folge vom 31.01.2026

Diese Dokumentation zeigt Kitzbühel abseits von Glamour und Trubel: leise, authentisch und nah bei den Menschen. Michael Huber führt durch Geschichte und Gegenwart der Bergstadt – geprägt von starken Persönlichkeiten, gelebter Tradition und echter Verbundenheit mit dem Berg. Bildquelle: ORF/Toni Silberberger; APA-Images / fotokerschi / DAVID RAUSCHER

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