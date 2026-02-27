Von Werfenweng ins TennengebirgeJetzt kostenlos streamen
Land der Berge
Folge 357: Von Werfenweng ins Tennengebirge
Die Doku rückt Werfenweng im Salzburger Land ins Zentrum. Der Ort auf einer Hochebene bietet ein weites Panorama: Tennengebirge, Hochkönig, Dachstein, Bischofsmütze und Großglockner prägen die Kulisse. Im Verlauf eines Jahres porträtiert der Film Menschen, die hier arbeiten und leben. Skibergläufer Jakob Hermann trainiert am Bischling, zur Sommersonnenwende werden traditionelle Feuer entzündet. Die Familie Ganglberger bewirtschaftet das Hansenbauerngut und treibt ihre Angus-Rinder auf die Alm. Bergführerin Eva Schider zeigt die gemeinschaftlich geführte Elmaualm und Paragleiter nutzen die Herbstthermik, bevor der Winter Ruhe bringt. Bildquelle: ORF/AVbaby/Simon Möstl
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