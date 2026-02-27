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Land der Berge

Von Werfenweng ins Tennengebirge

ORF IIIStaffel 1Folge 357vom 27.02.2026
Von Werfenweng ins Tennengebirge

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Land der Berge

Folge 357: Von Werfenweng ins Tennengebirge

44 Min.Folge vom 27.02.2026

Die Doku rückt Werfenweng im Salzburger Land ins Zentrum. Der Ort auf einer Hochebene bietet ein weites Panorama: Tennengebirge, Hochkönig, Dachstein, Bischofsmütze und Großglockner prägen die Kulisse. Im Verlauf eines Jahres porträtiert der Film Menschen, die hier arbeiten und leben. Skibergläufer Jakob Hermann trainiert am Bischling, zur Sommersonnenwende werden traditionelle Feuer entzündet. Die Familie Ganglberger bewirtschaftet das Hansenbauerngut und treibt ihre Angus-Rinder auf die Alm. Bergführerin Eva Schider zeigt die gemeinschaftlich geführte Elmaualm und Paragleiter nutzen die Herbstthermik, bevor der Winter Ruhe bringt. Bildquelle: ORF/AVbaby/Simon Möstl

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