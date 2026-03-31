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Land der Berge

Heilige Berge - Zwischen Almtal und Pyhrnpass

ORF IIIStaffel 1Folge 373vom 31.03.2026
Heilige Berge - Zwischen Almtal und Pyhrnpass

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Land der Berge

Folge 373: Heilige Berge - Zwischen Almtal und Pyhrnpass

44 Min.Folge vom 31.03.2026

Gipfel, Kirchen, Kultstätten – „Heilige Berge“ zeigt Oberösterreichs Alpenvorland und Totes Gebirge aus ungewöhnlicher Perspektive. Menschen berichten von persönlichen Erfahrungen beim Bergsteigen: Staunen, Danken, sich selbst finden. Ein Film über Natur, Kultur und die spirituelle Dimension der Berge. Bildquelle: ORF/Landesstudio Salzburg

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