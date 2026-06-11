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Land der Berge

Die schönsten Wanderwege Österreichs

ORF IIIStaffel 1Folge 425vom 11.06.2026
Die schönsten Wanderwege Österreichs

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Land der Berge

Folge 425: Die schönsten Wanderwege Österreichs

46 Min.Folge vom 11.06.2026

Alpine Wanderwege prägen Österreich – doch die Pflege, die dahintersteckt, bleibt meist unsichtbar. Seit über 150 Jahren sichern Profis und Freiwillige ein Netz von mehr als 50.000 Kilometern. Die Doku begleitet Wegewarte bei ihrer Arbeit, zeigt Beispiele wie den Hinterbirgweg und beleuchtet, wie Wege auch das Miteinander in den Bergen lenken – von Vorarlberg bis Tirol. Bildquelle: ORF/splash productions gmbh

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