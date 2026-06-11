Die schönsten Wanderwege ÖsterreichsJetzt kostenlos streamen
Land der Berge
Folge 425: Die schönsten Wanderwege Österreichs
46 Min.Folge vom 11.06.2026
Alpine Wanderwege prägen Österreich – doch die Pflege, die dahintersteckt, bleibt meist unsichtbar. Seit über 150 Jahren sichern Profis und Freiwillige ein Netz von mehr als 50.000 Kilometern. Die Doku begleitet Wegewarte bei ihrer Arbeit, zeigt Beispiele wie den Hinterbirgweg und beleuchtet, wie Wege auch das Miteinander in den Bergen lenken – von Vorarlberg bis Tirol. Bildquelle: ORF/splash productions gmbh
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