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Land der Berge

Sinfonie der Alpenseen

ORF IIIStaffel 1Folge 427vom 15.06.2026
Sinfonie der Alpenseen

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Land der Berge

Folge 427: Sinfonie der Alpenseen

43 Min.Folge vom 15.06.2026

Filmemacher Hans Jöchler machte sich auf zu den schönsten Alpenseen in ganz Tirol. Mehr als 600 Weiher, Teiche und Seen fügen sich hier wie bunte Diamanten in die Gebirgsketten ein. Manche von ihnen sind für Wanderer leicht zugänglich, andere wiederum sind versteckt und eingebettet in einer malerischen Bergkulisse. Sie alle haben ihre Besonderheiten und verfügen über magische Anziehungskräfte. In spektakulären Aufnahmen aus der Luft offenbaren sie Farbspektren von kristallklar bis smaragdgrün. Bildquelle: ORF/Verlagshaus Hans Jöchler

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