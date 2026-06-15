Sinfonie der AlpenseenJetzt kostenlos streamen
Land der Berge
Folge 427: Sinfonie der Alpenseen
43 Min.Folge vom 15.06.2026
Filmemacher Hans Jöchler machte sich auf zu den schönsten Alpenseen in ganz Tirol. Mehr als 600 Weiher, Teiche und Seen fügen sich hier wie bunte Diamanten in die Gebirgsketten ein. Manche von ihnen sind für Wanderer leicht zugänglich, andere wiederum sind versteckt und eingebettet in einer malerischen Bergkulisse. Sie alle haben ihre Besonderheiten und verfügen über magische Anziehungskräfte. In spektakulären Aufnahmen aus der Luft offenbaren sie Farbspektren von kristallklar bis smaragdgrün. Bildquelle: ORF/Verlagshaus Hans Jöchler
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