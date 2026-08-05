Bergsommer am OssiacherseeJetzt kostenlos streamen
Land der Berge
Folge 452: Bergsommer am Ossiachersee
46 Min.Folge vom 05.08.2026
Mystische Schluchten, tosende Wasserfälle und herrliche Berggipfel – rund um den Ossiacher See gibt es eine vielfältige Landschaft zu entdecken. Für diese Neuproduktion begab sich Filmemacher Alexander Lechner auf die Suche nach einzigartigen Momenten mit Kärntner Originalen. Dreh- und Angelpunkt war Kärntens drittgrößter Badesee. Bildquelle: Raimund Linke / imageBROKER / picturedesk.com
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