Ball in Sicht: Mit KT Guttenberg. Norwegen & England! Trump kapert die WM, FIFA-Verrat. Klopp!Jetzt kostenlos streamen
Land in Sicht - Der News-Talk mit Klaus Brinkbäumer & Friends
Folge 15: Ball in Sicht: Mit KT Guttenberg. Norwegen & England! Trump kapert die WM, FIFA-Verrat. Klopp!
Wird der Fußball gerade unsportlicher, als er es je war – wenn Entscheidungen plötzlich nicht mehr allein auf dem Platz getroffen werden? Klaus Brinkbäumer und Rüdiger Barth blicken diesmal gemeinsam mit ihrem Gast KT Guttenberg auf einen Turniertag voller Tempo, Diskussionen und einer Personalie, die mit dem Fußball eigentlich nichts zu tun haben sollte: Donald Trump. Achtelfinale: Unterschiedlicher hätten die Partien kaum sein können. Auf der einen Seite ein Fußballfest auf hohem Niveau, auf der anderen eine Mannschaft, die mit ihrem Auftreten für viel Diskussion sorgt – und am Ende folgerichtig ausscheidet. Dazwischen liefert Haaland mit einem Doppelpack den nächsten Beweis, warum bei dieser WM mit Norwegen zu rechnen ist. Schiedsrichter-Ärger: Selbst der VAR verhindert offenbar nicht jede Fehlentscheidung – droht das Turnier an seinen Schiedsrichtern zu kippen? Und dann diese Geschichte: Donald Trump soll persönlich FIFA-Präsident Infantino kontaktiert haben, um eine Rote Karte rückgängig zu machen – mit Erfolg. Was macht das mit dem Fußball? Der neue Bundestrainer: Jürgen Klopp soll als Nachfolger bereits feststehen. Wird er der mächtigste Bundestrainer, den es beim DFB je gab? Viel Spaß mit Ball in Sicht! Du möchtest mehr über unsere Werbepartner erfahren? Hier findest du alle Infos & Rabatte: https://linktr.ee/LandinSicht_Podcast „Ball in Sicht“ erscheint während der WM regelmäßig im Land-in-Sicht Kanal, auf allen Podcast-Plattformen sowie auf Joyn und YouTube. Sie finden uns hier: Spotify: https://open.spotify.com/show/1qHGLQxzH2HsB2iyJPrPHy?si=4c405f07dc204e15 Apple Podcasts: https://podcasts.apple.com/de/podcast/land-in-sicht/id1874020578?1=en-GB YouTube: https://www.youtube.com/@LandinSichtDerNews-Talk Finde Land in Sicht hier: Instagram: https://www.instagram.com/landinsicht?igsh=ZDkzMXkxNmd3YWdm tiktok: https://www.tiktok.com/@landinsicht?r=1&t=ZG-94BtecLIW8P Youtube: https://www.youtube.com/@LandinSichtDerNews-Talk Weitere Sendehinweise: Mittwochs sehen Sie KT Guttenberg und Gregor Gysi, wie gewohnt, mit brisanten politischen Themen unserer Zeit. Jeden Donnerstag gibt es den neuen Newsletter NEULAND Update von KT Guttenberg! Darin nehmen wir Sie mit hinter die politischen Kulissen und KT Guttenberg teilt seine Gespräche und Gedanken aus zahllosen Begegnungen und Interviews mit den Leaders und Thinkers unserer Zeit. Unbedingt abonnieren! Freitags kommt "Make America GOOD again" mit Ricardia Bramley und KT Guttenberg. Gemeinsam sprechen die Beiden über die USA, ein Land, das für sie Heimat, Rätsel, Irritation und Inspiration zugleich ist-und das gerade jetzt besser verstanden werden will. Schreiben Sie uns mit Fragen und Anregungen. Wir freuen uns über jede Email, auch wenn wir nicht alle beantworten können: lis@openminds.media
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