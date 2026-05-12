Wie stoppt man die AfD? Putin unter Druck. Wenn Freunde streiten? Spargel-Trauma. Abstiegsendspiel!Jetzt kostenlos streamen
Land in Sicht - Der News-Talk mit Klaus Brinkbäumer & Friends
Folge 15: Wie stoppt man die AfD? Putin unter Druck. Wenn Freunde streiten? Spargel-Trauma. Abstiegsendspiel!
Wie sollte man mit der AfD umgehen? Warum wirken die Kriege im Iran und in der Ukraine festgefahren? Was macht Spargel, Erdbeeren und Grillen so besonders? Wie belastbar sind Freundschaften in hitzigen Zeiten? Und: Showdown am letzten Bundesliga-Spieltag! In der neuen Folge „Land in Sicht“ geht es um die AfD, die laut aktuellen Umfragen stärkste Partei in Deutschland ist. Die Runde diskutiert, wie Medien mit dieser Partei umgehen sollten. Außerdem stehen die Kriege im Iran und in der Ukraine im Fokus: Beide wirken zunehmend festgefahren und scheinen auf Durchhaltevermögen zu setzen – in der Hoffnung, dass die Gegenseite zuerst nachgibt. Während Wladimir Putin ein baldiges Ende des Krieges in Aussicht stellt, warnt KT Guttenberg davor, solche Signale unkritisch zu deuten. Im Kulturteil bringt Peter Greve die deutsche Esskultur auf den Tisch – mit Erdbeeren, Spargel und Grillen. KT Guttenberg berichtet von seinem ganz persönlichen Spargeltrauma, während Ricardia Bramley von dem legendären Grill ihres Vaters aus Florida erzählt. Gerade Erdbeeren und Spargel stehen exemplarisch für Lebensmittel, die noch wirklich saisonal gegessen werden – und oft eng mit Kindheitserinnerungen verbunden sind. Im Segment Leben geht es um Freundschaft in hitzigen Zeiten. Ricardia Bramley schildert eine persönliche Geschichte, in der sie und eine Freundin vor der Frage standen, ob eine einzelne Aussage das Ende einer Freundschaft bedeuten muss – oder ob echte Beziehungen auch unterschiedliche Wahrnehmungen und Realitäten aushalten können. Zum Abschluss wird es mit Rüdiger Barth sportlich: Der letzte Spieltag der Bundesliga verspricht Hochspannung. St. Pauli, Wolfsburg und Heidenheim gehen punktgleich ins Finale – ein echter Showdown um den Relegationsplatz. Ahoi und viel Spaß mit der neuen Folge! Zum Schluss noch ein Hinweis: Wir verlosen 3×2 Tickets für die Live-Show von „Land in Sicht“. Schreibt dafür einfach eine Mail an lis@openminds.media. Tickets für die Live-Show: https://landhaus-walter.de/event/live-podcast-land-in-sicht/ Der neue Podcast für alle, die Weltpolitik, Kultur und gesellschaftliche Trends analysieren wollen-immer mit Tiefe und Humor. Sie finden uns hier: Spotify: https://open.spotify.com/show/1qHGLQxzH2HsB2iyJPrPHy?si=4c405f07dc204e15 Apple Podcasts: https://podcasts.apple.com/de/podcast/land-in-sicht/id1874020578?1=en-GB YouTube: https://www.youtube.com/@LandinSichtDerNews-Talk Finde Land in Sicht hier: Instagram: https://www.instagram.com/landinsicht?igsh=ZDkzMXkxNmd3YWdm tiktok: https://www.tiktok.com/@landinsicht?r=1&t=ZG-94BtecLIW8P Youtube: https://www.youtube.com/@LandinSichtDerNews-Talk Weitere Sendehinweise: Mittwochs sehen Sie KT Guttenberg und Gregor Gysi, wie gewohnt, mit brisanten politischen Themen unserer Zeit. Jeden Donnerstag gibt es den neuen Newsletter NEULAND Update von KT Guttenberg! Darin nehmen wir Sie mit hinter die politischen Kulissen und KT Guttenberg teilt seine Gespräche und Gedanken aus zahllosen Begegnungen und Interviews mit den Leaders und Thinkers unserer Zeit. Unbedingt abonnieren! Freitags kommt "Make America GOOD again" mit Ricardia Bramley und KT Guttenberg. Gemeinsam sprechen die Beiden über die USA, ein Land, das für sie Heimat, Rätsel, Irritation und Inspiration zugleich ist-und das gerade jetzt besser verstanden werden will. Schreiben Sie uns mit Themenvorschlägen, Fragen und Anregungen. Wir freuen uns über jede Email, auch wenn wir nicht alle beantworten können: lis@openminds.media Nicht vergessen: Lassen Sie uns gerne eine Bewertung auf Spotify, Apple und Co. Wir freuen uns, von Ihnen zu hören. Land in Sicht ist ein Guttenberg-Podcast, produziert von unserer Open Minds Media. Du möchtest mehr über unsere Werbepartner erfahren? Hier findest du alle Infos & Rabatte: https://linktr.ee/.gysigegenguttenbergpodcast Du möchtest Werbung in diesem Podcast schalten? Dann erfahre hier mehr über die Werbemöglichkeiten bei Seven.One Audio: https://www.seven.one/portfolio/sevenone-audio
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