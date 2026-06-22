Ball in Sicht: Messi, Ronaldo & Co: der letzte Tanz der alten WeltstarsJetzt kostenlos streamen
Land in Sicht - Der News-Talk mit Klaus Brinkbäumer & Friends
Folge 7: Ball in Sicht: Messi, Ronaldo & Co: der letzte Tanz der alten Weltstars
Die Weltstars Messi und Ronaldo spielen ihre sechste WM, auch Modric, Neymar, De Bruyne und Salah hoffen noch einmal auf große Momente. Aber sind die alten Heroen des Fußballs noch gut genug? Klaus Brinkbäumer und Rüdiger Barth widmen sich in dieser Ausgabe wahren Legenden des Fußballsports. Lionel Messi, 38 Jahre alt, wurde mit Argentinien 2022 Weltmeister, im ersten Spiel gelang ihm gegen Algerien ein Hattrick. Ist der womöglich beste, beste, beste Spieler der Geschichte noch in der Lage, seine Mitspieler zu führen? Die ackern für ihn mit, weil sie ihn wirklich lieben. Aber wird das reichen? Cristiano Ronaldo ist mit 41 Jahren der älteste Feldspieler der Geschichte. Sein Portugal spielt bislang um ihm herum, er scheint nur noch darauf zu warten, seiner Ruhmestafel ein weiteres Tor hinzuaddieren. An der Defensive beteiligt er sich wie Messi kaum. Es gibt Spannungen im Team, und seine Mitspieler suchen ihn auf dem Feld nicht mehr. Macht sich Ronaldo lächerlich? Tut der schillernde Neymar Brasilien gut – oder versetzt er sein Land und sein Team nur noch mehr in Aufregung? (Klaus würde sagen: "in Hysterie" :)) De Bruyne und Mo Salah sind jeweils 34 – sie scheinen ihre Dynamik und Offensivkraft noch zu besitzen. Während Belgien aber ums Weiterkommen bangt, ist Ägypten wohl erstmals in der K.O.-Phase dabei. Und Luka Modric? Kroatiens Mittelfeldstratege, 40 Jahre alt, offenbarte gegen England, dass er körperlich kaum mehr mithalten kann. Was für ein feiner Fußballer ist das aber noch... Schwärmen können Rüdiger Barth und Klaus Brinkbäumer auch, sie sagen: Genießen wir die Legenden, solange wir sie noch spielen sehen! Und die Jungen wie Yamal und Olise mögen schneller rennen, sie rennen mehr, aber vielleicht kennen sie noch nicht alle Wege zum Sieg, dies es gibt. Viel Spaß mit Ball in Sicht! Du möchtest mehr über unsere Werbepartner erfahren? Hier findest du alle Infos & Rabatte: https://linktr.ee/LandinSicht_Podcast „Ball in Sicht“ erscheint während der WM regelmäßig im Land-in-Sicht Kanal, auf allen Podcast-Plattformen sowie auf Joyn und YouTube. Sie finden uns hier: Spotify: https://open.spotify.com/show/1qHGLQxzH2HsB2iyJPrPHy?si=4c405f07dc204e15 Apple Podcasts: https://podcasts.apple.com/de/podcast/land-in-sicht/id1874020578?1=en-GB YouTube: https://www.youtube.com/@LandinSichtDerNews-Talk Finde Land in Sicht hier: Instagram: https://www.instagram.com/landinsicht?igsh=ZDkzMXkxNmd3YWdm tiktok: https://www.tiktok.com/@landinsicht?r=1&t=ZG-94BtecLIW8P Youtube: https://www.youtube.com/@LandinSichtDerNews-Talk Weitere Sendehinweise: Mittwochs sehen Sie KT Guttenberg und Gregor Gysi, wie gewohnt, mit brisanten politischen Themen unserer Zeit. Jeden Donnerstag gibt es den neuen Newsletter NEULAND Update von KT Guttenberg! Darin nehmen wir Sie mit hinter die politischen Kulissen und KT Guttenberg teilt seine Gespräche und Gedanken aus zahllosen Begegnungen und Interviews mit den Leaders und Thinkers unserer Zeit. Unbedingt abonnieren! Freitags kommt "Make America GOOD again" mit Ricardia Bramley und KT Guttenberg. Gemeinsam sprechen die Beiden über die USA, ein Land, das für sie Heimat, Rätsel, Irritation und Inspiration zugleich ist-und das gerade jetzt besser verstanden werden will. Schreiben Sie uns mit Fragen und Anregungen. Wir freuen uns über jede Email, auch wenn wir nicht alle beantworten können: lis@openminds.media Du möchtest mehr über unsere Werbepartner erfahren? Hier findest du alle Infos & Rabatte: https://linktr.ee/LandinSicht_Podcast Du möchtest Werbung in diesem Podcast schalten? Dann erfahre hier mehr über die Werbemöglichkeiten bei Seven.One Audio: https://www.seven.one/portfolio/sevenone-audio
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