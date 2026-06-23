Ball in Sicht: WM: Wie gut sind ENG, ESP, FRA, NOR, ARG? Und: Könnte Deutschland Frankreich schlagen?Jetzt kostenlos streamen
Land in Sicht - Der News-Talk mit Klaus Brinkbäumer & Friends
Folge 8: Ball in Sicht: WM: Wie gut sind ENG, ESP, FRA, NOR, ARG? Und: Könnte Deutschland Frankreich schlagen?
Die überragenden Teams dieser Fußball-WM – ihre Stärken, ihre Stars, ihre verwundbare Seite. Nach dem zweiten Spieltag der WM wird mehr und mehr klar, welche Nationen bei diesem Turnier wirklich stark einzuschätzen sind – England und Spanien, Frankreich und Norwegen, Weltmeister Argentinien sowieso. Was macht sie so gut? Und wie könnten die Deutschen zum Beispiel Frankreich schlagen? Klaus Brinkbäumer und Rüdiger Barth widmen sich in dieser Ausgabe den großen Favoriten dieser WM 2026. England, das vom Deutschen Thomas Tuchel trainiert wird, abenteuerlustig spielt wie lange nicht, und in Harry Kane und Declan Rice zwei überragende Spieler hat – aber auch einen blassen Torwart aus Everton. Der Schwachpunkt? Spanien, das beim 4:0 gegen Saudi-Arabien ihr gefürchtetes Gegenpressing aufgezogen und die Lehren aus der Blamage gegen die Kapverden gezogen haben. Mit Lamin Yamal in Bestform scheint der Europameister so richtig in Fahrt zu kommen. Es sei denn, das Phlegma kehrt zurück. Frankreich mit seiner einzigartigen Sturmreihe um Mbappé, Dembelé, Olise. Trainer Deschamps wagt mehr Offensive als früher, wie will man diese Zauberer des Spiels stoppen? Nun, vielleicht indem man über ihre linke Abwehrseite attackiert? Norwegen: Haaland und seine Mannen, extrem physisch und entschlossen, aber auch etwas hüftsteif. Argentinien: Messi, aber noch viel mehr als Messi, ein Team der ausgekochten Profis, die tausend Wege wissen, einem Gegner weh zu tun. Am Ende wagen wir die Prognose: Deutschland schlägt Frankreich im Achtelfinale. Undav in der 6. Minute! Nein, Woltemade, 117. Minute! Egal, aufregend wird es allemal. Viel Spaß mit Ball in Sicht! Du möchtest mehr über unsere Werbepartner erfahren? Hier findest du alle Infos & Rabatte: https://linktr.ee/LandinSicht_Podcast „Ball in Sicht“ erscheint während der WM regelmäßig im Land-in-Sicht Kanal, auf allen Podcast-Plattformen sowie auf Joyn und YouTube. Sie finden uns hier: Spotify: https://open.spotify.com/show/1qHGLQxzH2HsB2iyJPrPHy?si=4c405f07dc204e15 Apple Podcasts: https://podcasts.apple.com/de/podcast/land-in-sicht/id1874020578?1=en-GB YouTube: https://www.youtube.com/@LandinSichtDerNews-Talk Finde Land in Sicht hier: Instagram: https://www.instagram.com/landinsicht?igsh=ZDkzMXkxNmd3YWdm tiktok: https://www.tiktok.com/@landinsicht?r=1&t=ZG-94BtecLIW8P Youtube: https://www.youtube.com/@LandinSichtDerNews-Talk Weitere Sendehinweise: Mittwochs sehen Sie KT Guttenberg und Gregor Gysi, wie gewohnt, mit brisanten politischen Themen unserer Zeit. Jeden Donnerstag gibt es den neuen Newsletter NEULAND Update von KT Guttenberg! Darin nehmen wir Sie mit hinter die politischen Kulissen und KT Guttenberg teilt seine Gespräche und Gedanken aus zahllosen Begegnungen und Interviews mit den Leaders und Thinkers unserer Zeit. Unbedingt abonnieren! Freitags kommt "Make America GOOD again" mit Ricardia Bramley und KT Guttenberg. Gemeinsam sprechen die Beiden über die USA, ein Land, das für sie Heimat, Rätsel, Irritation und Inspiration zugleich ist-und das gerade jetzt besser verstanden werden will. Schreiben Sie uns mit Fragen und Anregungen. Wir freuen uns über jede Email, auch wenn wir nicht alle beantworten können: lis@openminds.media Du möchtest mehr über unsere Werbepartner erfahren? Hier findest du alle Infos & Rabatte: https://linktr.ee/LandinSicht_Podcast Du möchtest Werbung in diesem Podcast schalten? Dann erfahre hier mehr über die Werbemöglichkeiten bei Seven.One Audio: https://www.seven.one/portfolio/sevenone-audio
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