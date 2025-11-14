Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Land und Leute

Land und Leute

ORF2Staffel 1Folge 45vom 14.11.2025
Land und Leute

Land und LeuteJetzt kostenlos streamen

Land und Leute

Folge 45: Land und Leute

25 Min.Folge vom 14.11.2025

Wild neu interpretiert: Wie vielfältig und modern Wildfleisch zubereitet werden kann, sehen wir in Niederösterreich in der Region Carnuntum. Mandeln gedeihen in der Steiermark prächtig und werden vielseitig verarbeitet. Der Krautinger ist ein Tiroler Rübenschnaps,- heute eine Rarität und Schlussrunde mit den Finalisten zur Wahl des Publikumslieblings 2025.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Land und Leute
ORF2
Land und Leute

Land und Leute

Alle 1 Staffeln und Folgen