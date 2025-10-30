Landleben: Im BregenzerwaldJetzt kostenlos streamen
Landleben
Folge 203: Landleben: Im Bregenzerwald
45 Min.Folge vom 30.10.2025
Wer Abstand vom Alltag sucht, findet ihn im Bregenzerwald. Am westlichsten Rand Österreichs, wo die Berge über zweitausend Meter hoch aufragen, ist der Zusammenhalt noch gelebte Tradition. Zwar erleichtern Maschinen heute die bäuerliche Arbeit, doch ohne Kraft und gegenseitige Hilfe geht es auch hier nicht. Gemeinschaft hat im Bregenzerwald einen hohen Stellenwert. Das zeigt sich bei vielen Gelegenheiten, an denen die Menschen zusammenkommen. Gestaltung: Florian Prögler Bildquelle: ORF/Falstaff TV
Altersfreigabe:
0