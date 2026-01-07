Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF IIIStaffel 1Folge 219vom 07.01.2026
44 Min.Folge vom 07.01.2026

Der Kärntner Weissensee ist zu jeder Jahreszeit ein Naturjuwel, im Winter jedoch ein besonderer Anziehungspunkt. Wenn er zufriert, verwandelt sich Österreichs höchster Badesee in eines der verlässlichsten Eislaufreviere des Landes – mit jahrzehntelanger Tradition. Selbst in milden Wintern trägt das Eis hier zuverlässig. Regisseur Leopold Fuchs porträtiert den Weissensee als einzigartigen Naturraum und als Treffpunkt für Menschen aus der Region und aus aller Welt. Vor allem Eisläuferinnen und Eisläufer aus den Niederlanden schätzen das Revier so sehr, dass sie sich einen langfristigen Pachtvertrag gesichert haben. Bildquelle: ORF/EMB Media

