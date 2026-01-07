Zum Inhalt springenBarrierefrei
Landleben

Winter im Ausseerland

ORF IIIStaffel 1Folge 220vom 07.01.2026
Winter im Ausseerland

Folge 220: Winter im Ausseerland

31 Min.Folge vom 07.01.2026

Das Ausseerland zählt zu den reizvollsten Regionen des Salzkammerguts – auch im Winter. Vor der Kulisse von Loser, Altausseer See und Grundlsee werden jahrhundertealte Bräuche gepflegt, allen voran im Fasching die Trommelweiber und die reich mit Pailletten geschmückten "Flinserl". Der steirische Produzent und Regisseur Alfred Ninaus porträtiert das Ausseerland im winterlichen Licht und zeigt das Zusammenspiel von Mensch, Natur und lebendiger Tradition. Bildquelle: ORF/Ranfilm/Richard Mayr

