Landleben
Folge 220: Winter im Ausseerland
31 Min.Folge vom 07.01.2026
Das Ausseerland zählt zu den reizvollsten Regionen des Salzkammerguts – auch im Winter. Vor der Kulisse von Loser, Altausseer See und Grundlsee werden jahrhundertealte Bräuche gepflegt, allen voran im Fasching die Trommelweiber und die reich mit Pailletten geschmückten "Flinserl". Der steirische Produzent und Regisseur Alfred Ninaus porträtiert das Ausseerland im winterlichen Licht und zeigt das Zusammenspiel von Mensch, Natur und lebendiger Tradition. Bildquelle: ORF/Ranfilm/Richard Mayr
