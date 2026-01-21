Zum Inhalt springenBarrierefrei
Landleben

Im Hochpustertal

ORF IIIStaffel 1Folge 224vom 21.01.2026
Im Hochpustertal

Im HochpustertalJetzt kostenlos streamen

Landleben

Folge 224: Im Hochpustertal

41 Min.Folge vom 21.01.2026

Sepp und Vroni Leiter leben auf 1.400 Meter Seehöhe im Osttiroler Hochpustertal auf einem 300 Jahre alten Bauernhof und kümmern sich um ihre traditionelle Sägemühle am Winkeltalbach. Andreas Egger, 65, widmet sein Leben der Jagd und pflegt seit 15 Jahren das Rotwild in Untertilliach. Michael Tiefenbacher verbindet Landwirtschaft mit seiner Leidenschaft als Musiker und Kapellmeister. Josef Lugger, mit 67 Jahren der letzte Nachtwächter Österreichs, hält in Obertilliach eine über 500 Jahre alte Tradition lebendig: An mehreren Abenden pro Woche zieht er mit Laterne und Hellebarde durch die Gassen. Ein eigens gegründeter Verein hat zudem das historische Böllerschießen wiederbelebt, ein fester Bestandteil des Dorflebens seit dem 20. Jahrhundert. Bildquelle: ORF/Neulandfilm/

