Landleben
Folge 224: Im Hochpustertal
Sepp und Vroni Leiter leben auf 1.400 Meter Seehöhe im Osttiroler Hochpustertal auf einem 300 Jahre alten Bauernhof und kümmern sich um ihre traditionelle Sägemühle am Winkeltalbach. Andreas Egger, 65, widmet sein Leben der Jagd und pflegt seit 15 Jahren das Rotwild in Untertilliach. Michael Tiefenbacher verbindet Landwirtschaft mit seiner Leidenschaft als Musiker und Kapellmeister. Josef Lugger, mit 67 Jahren der letzte Nachtwächter Österreichs, hält in Obertilliach eine über 500 Jahre alte Tradition lebendig: An mehreren Abenden pro Woche zieht er mit Laterne und Hellebarde durch die Gassen. Ein eigens gegründeter Verein hat zudem das historische Böllerschießen wiederbelebt, ein fester Bestandteil des Dorflebens seit dem 20. Jahrhundert. Bildquelle: ORF/Neulandfilm/
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick