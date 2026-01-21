Landleben
Folge 225: Rund um Schladming
31 Min.Folge vom 21.01.2026
Wenn der Weltcup in Schladming Halt macht, erreicht die Skisaison ihren jährlichen Höhepunkt. Das legendäre "Night-Race" zieht Tausende Besucher und Fernsehzuschauer in seinen Bann. Doch abseits des Trubels zeigt sich Schladming von einer ganz anderen Seite: ein idyllischer Ort voller landschaftlicher Schönheiten, geprägt von traditioneller bergbäuerlicher Kultur. Bildquelle: ORF/PAMMER FILM/
