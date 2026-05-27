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Landleben

Durch die Wachau

ORF IIIStaffel 1Folge 267vom 27.05.2026
Durch die Wachau

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Landleben

Folge 267: Durch die Wachau

30 Min.Folge vom 27.05.2026

Zum Sommerbeginn zeigt die Wachau ihren besonderen Zauber. Jährlich feiern die Bewohner die Sommersonnenwende mit eindrucksvollen Feuern, die die Dämmerung erhellen und weithin sichtbar brennen. Der überlieferte Brauch der Sonnwendfeuer wird hier mit großer Leidenschaft gepflegt. Landleben porträtiert die Region und lässt die Vielfalt dieser lebendigen Tradition sichtbar werden. So entsteht ein Bild einer Landschaft, die Natur, Gemeinschaft und Geschichte zu einem besonderen Sommererlebnis vereint. Bildquelle: ORF/embfilm

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