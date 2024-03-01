Landmaus und Stadtmaus auf Reisen
Folge 26: Die Mäusematadore
23 Min.Folge vom 01.03.2024
Emily und Alexander reisen nach Spanien, wo sie zur Fiesta eingeladen sind. Rosa, eine Freundin, hat einen Stier zum Freund, den sie von klein auf kennt. Als dieser zur Fiesta in die Arena soll, beschließt sie, ihn mit Hilfe der Mäuse zu retten.
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© 1997 CINAR Productions Inc. / France Animation S.A. / Canal J / France 3