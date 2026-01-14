Lapitch, der kleine Schuhmacher
Folge 22: Fauler Zauber
24 Min.Folge vom 14.01.2026
Yanna erhält einen Brief von ihrer früheren Schule. Als sie ihn öffnet, sieht sie das Bild von Esmeralda Rottwart und fällt in Ohnmacht. Plötzlich steht Esmeralda leibhaftig vor den Freunden. Sie will Yanna in Kräuter- und Heilkunde testen. Jedoch erscheint Lapitch diese Prüfung eher merkwürdig. Er will Yanna beweisen, daß Esmeralda falsch spielt und fädelt einen Wettbewerb mit anderen weisen Frauen ein. Esmeralda fliegt auf: sie war einmal eine weise Frau, doch durch ihre Gier, berühmt zu werden, hat sie alles verloren. Doch Yanna und die anderen weisen Frauen verzeihen ihr.
Lapitch, der kleine Schuhmacher
