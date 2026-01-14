Lapitch, der kleine Schuhmacher
Folge 23: Melchior im Tiefschlaf
Lapitch und Co. machen ein Picknick. Plötzlich durchbricht ein lautes Geräusch die Stille: Melchior und sein neuer Rasenmäher. Er mäht versehentlich Yanna's Kräutergärten und daraus entsteht ein Streit. Yanna sät neue Kräuter und Melchior mäht sie wieder nieder.Um sich zu rächen, sät Yanna Schlafmohn, dessen Pollen jeden einschläfern. Lapitch und Yanna haben ein Gegenmittel und gegen die Pollen immun. Doch um Melchior aufzuwecken, ist ein Mittel nötig, das in Yanna´s Garten wächst. Aber den hat Melchior abgemäht. Als Pico Hilfe für Lisa holen will, fällt auch er in tiefen Schlaf. Und als Wind aufkommt, ist die ganze Stadt in Gefahr. Lapitch bringt seine Magic Boots zum Einsatz und kann die Pollenwolke aufhalten, die Pollen landen im See. Yanna hat in der Zwischenzeit das Gegenmittel gebraut kann die Schlafenden wieder erwecken, außer die Fische im See.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick