Lapitch, der kleine Schuhmacher
Folge 25: Der Zahnarztbesuch
24 Min.Folge vom 14.01.2026
Brewster hält mit seinem Gejaule während der Nacht die ganze Stadt wach. Lapitch muß etwas unternehmen. Yanna untersucht Brewster und stellt fest, daß Brewster starke Zahnschmerzen hat. Er muß zum Zahnarzt, aber Brewster flüchtet. Er versteckt sich im Glockenturm, doch beim Läuten der Glocken verläßt er sein Versteck. Aber Brewster bleibt auf der Flucht. Schließlich kann ihn Lapitch überzeugen und zum Zahnarzt bringen. Beide haben große Angst, aber als der Termin vorüber ist, wissen sie, daß die Angst unnötig war. Die Schmerzen und damit das Gejaule sind vorbei.
