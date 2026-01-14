Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lapitch, der kleine Schuhmacher

Der Zahnarztbesuch

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 25vom 14.01.2026
Der Zahnarztbesuch

Der ZahnarztbesuchJetzt kostenlos streamen

Lapitch, der kleine Schuhmacher

Folge 25: Der Zahnarztbesuch

24 Min.Folge vom 14.01.2026

Brewster hält mit seinem Gejaule während der Nacht die ganze Stadt wach. Lapitch muß etwas unternehmen. Yanna untersucht Brewster und stellt fest, daß Brewster starke Zahnschmerzen hat. Er muß zum Zahnarzt, aber Brewster flüchtet. Er versteckt sich im Glockenturm, doch beim Läuten der Glocken verläßt er sein Versteck. Aber Brewster bleibt auf der Flucht. Schließlich kann ihn Lapitch überzeugen und zum Zahnarzt bringen. Beide haben große Angst, aber als der Termin vorüber ist, wissen sie, daß die Angst unnötig war. Die Schmerzen und damit das Gejaule sind vorbei.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Lapitch, der kleine Schuhmacher
Studio 100 International
Lapitch, der kleine Schuhmacher

Lapitch, der kleine Schuhmacher

Alle 1 Staffeln und Folgen