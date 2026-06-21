Lassie 2 - Ein neues AbenteuerJetzt kostenlos streamen
Lassie 2 – Ein neues Abenteuer
Folge 1: Lassie 2 - Ein neues Abenteuer
Flo freut sich, die Ferienzeit diesmal mit seiner Collie-Hündin Lassie verbringen zu können. Gern lässt er seine Eltern mit seiner kleinen Schwester nach Gran Canaria fliegen, während er von Hausmeister Gerhardt nach Südtirol mitgenommen wird. Dort lebt nämlich Flos Tante Cosima auf ihrem Hof mit ihren beiden Pflegekindern, Kleo und Henri, und der Jack-Russel-Hündin Pippa. Als sich Einbrecher einschleichen und Pippa stehlen, herrscht große Aufregung. Die Diebe haben ihre Rechnung aber ohne Lassie gemacht. Mit Flo und seinen neuen Freunden an der Seite geht sie auf die Suche nach Pippa. Besetzung: Nico Marischka (Flo Maurer) Justus von Dohnányi (Gerhardt) Katharina Schüttler (Cosima) Anna Lucia Gualano (Kleo) Maike Jüttendonk (Daniela / Delphine) Annette Frier (Bianca Sternberg) Regie: Hanno Olderdissen Bildquelle: ORF/LEONINE Studios/LCH2 Film UG/Conny Klein
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