Andreas Gabalier grüßt Peter KrausJetzt kostenlos streamen
Lasst’s ma’s schee griaßn!
Folge 5: Andreas Gabalier grüßt Peter Kraus
48 Min.Folge vom 07.08.2026
Pascal Kitzmüller und Karl Löwenherz sind wieder unterwegs, um Grüße von einem Prominenten zum nächsten zu überbringen. Aufgebrochen sind die beiden diesmal bei Andreas Gabalier in der Steiermark, der sie zu Peter Kraus weiterschickt. Unterwegs erleben sie zahlreiche Abenteuer: sie riskieren wiedermal ihr Leben, diesmal beim Fechten; trinken Wein, pflücken Safran, besichtigen das Südbahnhotel und bekommen einen Crash-Kurs in Etikette von Thomas Schäfer-Elmayr.
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