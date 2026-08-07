Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lasst’s ma’s schee griaßn!

Andreas Gabalier grüßt Peter Kraus

ServusTVStaffel 1Folge 5vom 07.08.2026
Andreas Gabalier grüßt Peter Kraus

Andreas Gabalier grüßt Peter KrausJetzt kostenlos streamen

Lasst’s ma’s schee griaßn!

Folge 5: Andreas Gabalier grüßt Peter Kraus

48 Min.Folge vom 07.08.2026

Pascal Kitzmüller und Karl Löwenherz sind wieder unterwegs, um Grüße von einem Prominenten zum nächsten zu überbringen. Aufgebrochen sind die beiden diesmal bei Andreas Gabalier in der Steiermark, der sie zu Peter Kraus weiterschickt. Unterwegs erleben sie zahlreiche Abenteuer: sie riskieren wiedermal ihr Leben, diesmal beim Fechten; trinken Wein, pflücken Safran, besichtigen das Südbahnhotel und bekommen einen Crash-Kurs in Etikette von Thomas Schäfer-Elmayr.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Lasst’s ma’s schee griaßn!
ServusTV
Lasst’s ma’s schee griaßn!

Lasst’s ma’s schee griaßn!

Alle 1 Staffeln und Folgen