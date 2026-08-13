Peter Kraus grüßt Otto RetzerJetzt kostenlos streamen
Lasst’s ma’s schee griaßn!
Folge 6: Peter Kraus grüßt Otto Retzer
48 Min.Folge vom 13.08.2026
Pascal Kitzmüller und Karl Löwenherz sind wieder unterwegs, um Grüße von einem Prominenten zum nächsten zu überbringen. Aufgebrochen sind die beiden diesmal bei Peter Kraus in Wien, der sie an den Wörthersee zu Regisseur Otto Retzer schickt. Unterwegs erleben sie zahlreiche Abenteuer: sie treffen Hutmacher Ilan & Audrey Molcho, Singer-Songwriter Alexander Eder, finden steirischen Trüffel, spielen Zieharmoniker und einer von beiden springt aus einem Flugzeug.
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