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Lasst’s ma’s schee griaßn!

Peter Kraus grüßt Otto Retzer

ServusTVStaffel 1Folge 6vom 13.08.2026
Peter Kraus grüßt Otto Retzer

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Lasst’s ma’s schee griaßn!

Folge 6: Peter Kraus grüßt Otto Retzer

48 Min.Folge vom 13.08.2026

Pascal Kitzmüller und Karl Löwenherz sind wieder unterwegs, um Grüße von einem Prominenten zum nächsten zu überbringen. Aufgebrochen sind die beiden diesmal bei Peter Kraus in Wien, der sie an den Wörthersee zu Regisseur Otto Retzer schickt. Unterwegs erleben sie zahlreiche Abenteuer: sie treffen Hutmacher Ilan & Audrey Molcho, Singer-Songwriter Alexander Eder, finden steirischen Trüffel, spielen Zieharmoniker und einer von beiden springt aus einem Flugzeug.

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