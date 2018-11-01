Die Show vom 01.11.2018Jetzt kostenlos streamen
Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf
Folge 28: Die Show vom 01.11.2018
44 Min.Folge vom 01.11.2018Ab 12
Heute wird es musikalisch bei "Late Night Berlin". "The Voice"-Coach Yvonne Catterfeld ist zu Gast und singt mit Klaas "Songs über Themen, über die noch nie gesungen wurde". Außerdem stellt Calvin Colt seine neue Single vor.
