Die Show vom 08. Mai 2018Jetzt kostenlos streamen
Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf
Folge 8: Die Show vom 08. Mai 2018
49 Min.Folge vom 07.05.2018Ab 12
Late Night Berlin - der Nobelpreis der Herzen! Erlebt an Menschen in artgerechter Haltung getestete Gags, wunderbare Musik von James Bay und zwei der begnadetsten Nicht-Schauspieler aller Zeiten: Christian Ulmen und Fahri Yardim.
Weitere Folgen in Staffel 2018
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Talk
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben