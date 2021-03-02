Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf
Folge 3: Die Show vom 2. März 2021
50 Min.Ab 12
Nicht nur Ralf Moeller macht diese Sendung stark - auch die Fitness-Tipps von Klaas und Caro Daur lassen den Bizeps jauchzen. Außerdem: Friseure sind wieder offen und die Band Jeremias mischt die Bühne auf.
Genre:Comedy, Talk
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben