Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf
Folge 4: Die Show vom 9. März 2021
48 Min.Ab 12
Heute gibt es Tratsch- und Tacheles-Geschichten mit Hadnet Tesfai und Tarik Tesfu, Kinder, die Sido mit Fragen löchern, ein exklusives Friseur-Experiment und auf der Bühne verbreiten die Mighty Oaks Fernweh mit der Premiere ihres neuen Songs "Mexico".
Weitere Folgen in Staffel 2021
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Talk
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben