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Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf

Michael "Bully" Herbig zu Gast & Hollywood-Stars in der Berliner Mall

ProSiebenStaffel 2023Folge 7vom 28.03.2023
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Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf

Folge 7: Michael "Bully" Herbig zu Gast & Hollywood-Stars in der Berliner Mall

57 Min.Folge vom 28.03.2023Ab 12

Kommet, sehet und genießet eine pflückfrische Folge Late Night Berlin! Klaas hat Humor-Fachmann Michael Bully Herbig sowie Newcomer Blumengarten eingeladen, um mit ihnen eine frappante Sendung zusammenzulöten.

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